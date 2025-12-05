الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ألمانيا: نحن ندعم أوكرانيا وعلى أوروبا فتح باب حوار مع روسيا

وزير خارجية المانيا،
وزير خارجية المانيا، فيتو
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، أنه "في مرحلة ما، سيكون من الصواب" بالنسبة لأوروبا بدء المفاوضات مع روسيا.

مفاوضات أوروبية مرتقبة مع روسيا

وأكد فادفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيسلندي، كاترين غونارسدوتير: "لدينا مسار واضح: نحن ندعم أوكرانيا.

 ومع ذلك، في مرحلة ما، سيكون من العقلانية أن تتحدث الأصوات الأوروبية أيضا بشكل منسق مع روسيا. نحن مستعدون بشكل عام لذلك. ومع ذلك، كألمان، لا نفعل ذلك دائمًا إلا بشكل منسق ضمن إطار أوروبي".

روسيا ليست مستعدة للحوار الأن 

كما أضاف "سيأتي وقتٌ نضطر فيه إلى التفاوض، لأن البقاءَ في وضعٍ تدار فيه هذه المفاوضات حصريًا من قِبل الولايات المتحدة وبواسطتها ليس وضعًا جيدًا لأوروبا"، مشيرًا إلى أن روسيا ليست مستعدة للحوار.

وأشار فادفول إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيبذل قصارى جهده في 5 ديسمبر لضمان استخدام الأصول الروسية.

ميرتس سيتوجه إلى بروكسل

الجدير بالذكر أن ميرتس سيتوجه إلى بروكسل، مساء اليوم الجمعة، حيث سيلتقي  رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات" لكييف.

بالمقابل، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في 3 ديسمبر الجاري أن روسيا لا تتفاوض حاليًا مع أي جهة بشأن أوكرانيا باستثناء الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على التواصل مع الأوروبيين، إلا أن أوروبا هي التي ترفض المشاركة.

 

