أعلن رئيس شركة "روستخ" الروسية للتكنولوجيا والصناعات العسكرية سيرجي تشيميزوف، أن روسيا قدمت عرضا لتوطين الإنتاج المشترك لمقاتلة "سو-57" الروسية في الهند.

روسيا تقدم عرضا للهند لتوطين إنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"

جاء هذا العرض في إطار محادثات موسعة لتعزيز التعاون الصناعي الثنائي مع نيودلهي، بما في ذلك الطيران العسكري والمدني، وذلك في إطار زيارة الدولة التي تجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند.

وأوضح تشيميزوف أن الجانب الهندي يدرس إمكانية الانضمام للعمل المشترك في تطوير وإنتاج هذة المقاتلة المتطورة متعددة المهام.

اتفاقيات تعاونية بين روسيا والهند

لم يقتصر النقاش على المقاتلات فحسب، بل امتد ليشمل مشاريع مدنية.

وأفاد تشيميزوف بأن الجانبين أطلقا مفاوضات حول الإنتاج المشترك للطائرة المدنية الروسية "سوبرجيت"، وطائرة النقل الإقليمية "إيل-114".

وأكد أنه تم بالفعل التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "هندوستان أيرونوتكس" الهندية و"الشركة المتحدة لبناء الطائرات" الروسية، تمهيدا لهذا التعاون.

وتعد "سو 57" واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وتجسد التكنولوجيا العسكرية الروسية المتقدمة. ويأتي عرضها في الإمارات كفرصة لتعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين، فضلا عن جذب اهتمام الدول الأخرى الراغبة في تعزيز قدراتها الدفاعية.

و"سو 57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتعد أحدث مقاتلة روسية، وهي تختلف عن الطائرات من الأجيال السابقة بالقدرة على التمويه العالية وأجهزتها الحديثة والطلاء الممتص للموجات اللاسلكية، وتحليق المقاتلة بسرعة فوق صوتية.

