الجمعة 05 ديسمبر 2025
تفاصيل تمديد تفويض الأونروا 3 سنوات بأغلبية ساحقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، بتمديد تفويض وكالة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ثلاث سنوات بأغلبية ساحقة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد تفويض الوكالة كان "مهمًا جدًا وتاريخيًا"، مضيفا أن التصويت جاء بعد حملة واسعة من التشويه السياسي والعملياتي التي استهدفت الوكالة، مشيرًا إلى أن 151 دولة صوتت لصالح التجديد، مقابل 10 دول فقط ضد، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وتابع: هذا التصويت يعكس ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وفي التفويض الممنوح لها، كما يظهر دعم العالم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم ما واجهته الوكالة من اتهامات وحملات تضليل، وانقطاع التمويل في بعض الأوقات من بعض الدول.

تمديد تفويض وكالة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة،بتاريخ 5 ديسمبر 2025، بتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية بأغلبية ساحقة. 


تفاصيل التصويت كانت كالتالي:

 
عدد الدول المؤيدة: 151 دولة.
عدد الدول المعارضة: 9 دول.
عدد الدول الممتنعة عن التصويت: 14 دولة.


ومن جانبه رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالقرار، واصفًا إياه بأنه "اعتراف دولي بالمسؤولية في دعم اللاجئين الفلسطينيين"، وأكد أن هذه النتيجة تعكس التضامن العالمي الواسع معهم. يضمن هذا التمديد استمرار عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2029..

 

اللاجئين الفلسطينيين أونروا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين فلسطين الأونروا

