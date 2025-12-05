الجمعة 05 ديسمبر 2025
سماع دوي انفجارات في مدن بوسط إسرائيل وجيش الاحتلال يكشف السبب

قالت صحيفة «معاريف» العبرية، نقلا عن جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة: إن دوي الانفجارات الذي يسمع في مدن مركز إسرائيل مصدره عمليات هندسية بقطاع غزة.

 

42 ألفا من سكان غزة يعانون إصابات غيرت حياتهم جراء حرب الإبادة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن حوالي 42 ألف من سكان غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقال لازاريني في بيان عبر صفحة "الأونروا" عبر "فيس بوك": إن "واحد من كل أربعة من المصابين هو طفل وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "غزة الآن فيها أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، ويكافح المصابون بإصابات خطيرة للحصول على العلاج وإعادة التأهيل اللازمين لإعادة بناء حياتهم في ظل انهيار النظام الصحي في القطاع خلال الحرب".

وتابع: "منذ بدء الحرب، قدمت الأونروا الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي لأكثر من 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة، حيث تلقى أكثر من ثمانية آلاف منهم أجهزة مساعدة وخدمات إعادة تأهيل".

 

 6 آلاف حالة بتر تحتاج إلى برامج تأهيل

ووفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، هناك 6 آلاف حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد في غزة، موضحة أن "25 % من إجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة".

وتابعت: إن معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.

 

"لجنة الإنقاذ الدولية" تسجل ارتفاعا في معدلات بتر الأطراف بغزة

من جهتها، سجلت "لجنة الإنقاذ الدولية" في سبتمبر الماضي ارتفاعا في معدلات بتر الأطراف بغزة، في مكان يحمل بالفعل أعلى نسبة لأطفال مبتوري الأطراف في العالم جراء حرب الإبادة الصهيونية على غزة.

وتوافقت تلك التقديرات مع تدوينة سابقة نشرها لازاريني على منصة "إكس"، مؤكدا أن "غزة الآن موطن لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم".

