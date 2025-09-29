أعراض الصداع النصفي وأسباب الإصابة به وطرق العلاج

أعراض الصداع النصفي، الصداع النصفي من أنواع الصداع المزعجة لأنها شديدة وقد تؤثر على حركة الجسم، لذا يحرص المريض على سرعة العلاج.

وأعراض الصداع النصفي، عديدة ومعروفة، وللأسف لا تحتمل فى كثير من الأحيان لذا يجب معرفة السبب وعلاجه لتجنب نوبات الصداع النصفي.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب: إن الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع شيوعا وإزعاجا، حيث يؤثر على جودة حياة المريض ويحد من قدرته على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي، ويعتبر من الاضطرابات العصبية المزمنة التي تصيب النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية.

أعراض الصداع النصفي

وأضاف الحسني: تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكنها غالبا تمر بمراحل متتابعة، منها:

المرحلة التمهيدية (البادرة)، قد تبدأ قبل الصداع بساعات أو أيام وتشمل الشعور بالإرهاق أو التعب الشديد

الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة مثل الشيكولاتة أو الحلويات.

تغييرات في المزاج مثل الاكتئاب أو التوتر.

زيادة الحساسية للضوء أو الروائح.

ثم مرحلة الهالة تحدث عند بعض المصابين، منها اضطرابات بصرية مثل رؤية أضواء وامضة أو بقع سوداء.

صعوبة في التحدث أو التركيز.

تنميل أو وخز في اليدين أو الوجه.

مرحلة الصداع، وهي الأكثر وضوحا وتستمر من 4 ساعات حتى 72 ساعة، وهى عبارة عن ألم شديد نابض في جانب واحد من الرأس.

غثيان أو قيء.

حساسية مفرطة للضوء والأصوات والروائح.

صعوبة في النوم أو القيام بالأنشطة اليومية.

مرحلة ما بعد الصداع، يشعر المريض بالإرهاق الشديد، وضعف التركيز، واضطراب المزاج بعد انتهاء النوبة.

أسباب الصداع النصفي

وتابع أن السبب الدقيق غير معروف بشكل كامل، لكن هناك عوامل عدة تزيد من احتمالية حدوثه، منها:

العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي يزيد من احتمالية الإصابة.

التغيرات العصبية والدماغية، مثل اضطراب في نشاط العصب الثلاثي التوائم أو تغيرات في الناقلات العصبية كالسيروتونين.

التغيرات الهرمونية، خصوصا لدى النساء أثناء الدورة الشهرية أو الحمل أو فترة انقطاع الطمث.

المحفزات الغذائية، مثل الكافيين الزائد، والشيكولاتة، والأطعمة المعلبة والغنية بالمواد الحافظة.

عوامل نفسية، مثل التوتر، والقلق، والضغط النفسي.

عوامل بيئية، مثل قلة النوم، والتعرض للأضواء القوية أو الأصوات المرتفعة، وتغير الطقس.

مخاطر الصداع النصفي

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى المخ والأعصاب، أنه رغم أن الصداع النصفي لا يسبب أضرار عضوية مباشرة على الدماغ مثل الجلطات، إلا أن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

ضعف القدرة على العمل والدراسة وتراجع الأداء اليومي.

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن.

مشاكل في النوم نتيجة تكرار النوبات.

في بعض الحالات النادرة قد يسبب مضاعفات عصبية مثل السكتة الدماغية المصاحبة للهالة.

علاج الصداع النصفي

وأضاف استشارى المخ والأعصاب، أن العلاج يعتمد على شدة وتكرار النوبات، ويشمل:

أدوية لتخفيف الألم أثناء النوبة مثل المسكنات (الباراسيتامول، الإيبوبروفين)، أو أدوية خاصة بالصداع النصفي مثل (التريبتان).

أدوية وقائية للمرضى الذين يعانون من نوبات متكررة، مثل أدوية خافضة للضغط، ومضادات الاكتئاب، أو مضادات التشنجات.

الراحة في غرفة مظلمة وهادئة بعيدا عن الضوضاء.

استخدام كمادات باردة على الرأس.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.

تنظيم مواعيد النوم وتجنب السهر.

طرق الوقاية من الصداع النصفي

وتابع، أنه للوقاية من الصداع النصفي، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الابتعاد عن الأطعمة المحفزة للنوبات مثل الشيكولاتة والكافيين الزائد.

شرب كمية كافية من الماء يوميا.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.

تجنب الضغوط النفسية والإجهاد المفرط.

الحفاظ على نمط نوم منتظم.

تسجيل يوميات الصداع لمعرفة المحفزات الشخصية وتجنبها.

