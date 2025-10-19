القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على ترزي، لاتهامه بتصوير فتاة دون علمها، ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيسبوك" بمدينة نصر.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه صور الفتاة ونشر الفيديو بغرض الترويج لمحله وجذب الزبائن.

ترزى حريمى صور فتاة بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من فتاة عشرينية، أفادت خلاله بأن ترزي صورها أثناء وجودها داخل المحل دون موافقتها، ثم نشر الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

