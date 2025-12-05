الجمعة 05 ديسمبر 2025
10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بـ10 وحدات كشف عن بُعد جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية وتسهيل حصول المواطنين على تخصصات دقيقة دون عناء الانتقال لمسافات طويلة خارج المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدات الجديدة جرى تركيبها داخل الوحدات الصحية القروية الكبيرة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة: الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط، ليصل إجمالي وحدات الكشف عن بُعد بالمحافظة إلى 21 وحدة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة وحرص الوزارة على تعميمها وفق احتياجات كل مركز.

وأشار صبحي إلى أن العمل يجري حاليًا على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بتشغيل هذه الوحدات، بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات، لضمان تكامل البنية التقنية والطبية اللازمة لتقديم خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد أن وحدات الكشف عن بُعد تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح التواصل مع نخبة من الاستشاريين في تخصصات متنوعة، ويدعم قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على التعامل مع الحالات التي تتطلب خبرات دقيقة أو نادرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضمن رؤية تستهدف توفير خدمة طبية لائقة لسكان القرى والمناطق الصحراوية البعيدة، والحد من الفجوات الصحية بين مناطق العمران الرئيسية والتجمعات السكانية المتباعدة.

ولفت صبحي إلى أن وحدات الكشف عن بُعد تمثل حلًا عمليًا لتحديات الجغرافيا الممتدة بالمحافظة، إذ تقلل بشكل كبير من انتقال المرضى لمسافات طويلة لإجراء الكشف أو المتابعة في محافظات أخرى، خاصة للحالات التي تحتاج تخصصات دقيقة أو نادرة.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن الوحدات تتيح مناقشة الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويعزز سرعة اتخاذ القرار الطبي، ويرفع دقة التشخيص ويحسن جودة الخدمة المقدمة داخل القرى الصحراوية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على رضا المواطنين ويخفف الضغط عن الأسر التي كانت تتحمل أعباء السفر والإقامة خارج المحافظة.

