الأولمبية تشيد بإنجاز منتخب المصارعة في بطولة العالم للشباب

اللجنة الأولمبية، أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبا منتخب مصر للمصارعة محمد حسن وأدهم أيمن في بطولة العالم تحت 23 سنة والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وحصد المنتخب الوطني للمصارعة ميداليتين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، الأولى ذهبية من نصيب محمد حسن، والثانية برونزية حصدها اللاعب أدهم أيمن.

وقال إدريس "ما يقدمه أبطالنا في المصارعة يُعد نموذجًا مشرفًا للروح القتالية والعزيمة المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "نحن فخورون بهذا الجيل من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كل محفل دولي، ونؤكد استمرار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لتهيئة المناخ الذي يصنع مزيدًا من الأبطال القادرين على المنافسة على الميداليات الأولمبية والعالمية."

وكان البطل محمد حسن قد توّج بالميدالية الذهبية في وزن 67 كجم بعد فوزه المستحق على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، فيما حصد زميله أدهم أيمن الميدالية البرونزية بعد مشوار حافل بالانتصارات أمام أبرز مصارعي العالم.

