الإحصاء: 2.7% انخفاضا في إصابات العمل خلال 2024

أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم الإثنين، النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2024

ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى:



• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 8091 حالة عام 2024 وقد بلغ (عدد الذكور 7019 حالة، 1072 حالة من الإناث) مقابل 8317 حالة عام 2023 بانخفاض قدره 226 حالة بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

51.6% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2024



• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1370 حالة بنسبة 16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2423 حالة بنسبة 29.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4175 حالة بنسبة 51,6 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5٪ من إجمالي عدد الحالات.



86.8% من الإصـــــــابـــات للــــــــذكـــــور عام 2024



• بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7019 حالة بنسبة 86.8% وإصابات الإناث 1072 حالة بنسبة 13.2% من إجمالي عدد الحالات.

• سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1969 حالة بنسبة 24.3٪، يليها محافظة القليوبية بعدد 1298 حالة بنسبة 16.0٪ من إجمالي الحالات، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.



• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2911 حالة بنسبة 36.0٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1906 حالة بنسبة 23.6 ٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 52 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.



• سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 3687 حالة بنسبة 45.6٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 1093 حالة بنسبة 13.5٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.



• بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الأشخاص) 2600 حالة بنسبة 32.1٪، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء ) بعدد 2237 حالة بنسبة 27,6 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) بعدد 3 حالات بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.

