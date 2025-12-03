الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: نموذج منير للمرأة المصرية الأصيلة

الحاجة سبيلة عجيزة
الحاجة سبيلة عجيزة
نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة – أحد رموز العطاء والوطنية الصادقة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عمرٍ مبارك قضته في الخير والإحسان وخدمة وطنها؛ فهنيئًا لها ما قدمت من قدوة وما ادّخرت من عمل.

 

نموذج منير للمرأة المصرية الأصيلة التي تجود بما تملك في سبيل وطنها

كانت الفقيدة نموذجًا منيرًا للمرأة المصرية الأصيلة التي تجود بما تملك في سبيل وطنها، فقد بادرت بالتبرع بكامل ثروتها ومصاغها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر"، في موقف سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن، كاشفًا عن روح الإيثار والولاء، وصادق الانتماء.

 

ويتقدّم وزير الأوقاف بالأصالة عن، وباسم وزارة الأوقاف جمعاء، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة الكريمة وأهلها وإلى شعب مصر العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته من عطاء في ميزان حسناتها. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

 رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

وأعلن جلال رسلان، نجل الحاجة سبيلة علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفاة والدته مساء اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز السبعينيات، لتطوي برحيلها صفحة امرأة كرّست حياتها للخير والعطاء.

وأوضح نجل الراحلة أن الأسرة تستعد لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدًا الخميس، بمسجد القرية، قبل تشييع الجثمان إلى مثواها الأخير بالمقابر العائلية بقرية ميت العامل.

وأشار إلى أن الأسرة تلقت خبر الوفاة ببالغ الحزن، مؤكدًا أن والدته كانت مثالًا للبساطة والمحبة بين أبناء قريتها.

وتعد الحاجة سبيلة واحدة من النماذج الوطنية المُلهِمة التي حظيت بحفاوة وتقدير على مستوى الدولة، بعد أن اتخذت قرارًا نادرًا بالتبرع بكامل ثروتها دعما لصندوق تحيا مصر عام 2017. وشملت تبرعاتها مشغولات ذهبية ومبلغ 200 ألف جنيه، الأمر الذي لقي إشادة واسعة، ودفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبالها في القصر الجمهوري تكريمًا لمبادرتها النبيلة وروحها الوطنية.

