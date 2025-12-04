الخميس 04 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أبرزهم أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، نجمات العالم على ريد كاربت البحر الأحمر السينمائي (صور)

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
شهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم. 

نجمات العالم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان، أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام. 

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم. 

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية.

نجمات العالم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة حفل إفتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر

