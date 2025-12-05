أبو ريدة وحسام وإبراهيم حسن في حفل سحب قرعة كأس العالم بأمريكا

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم، وصل هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، برفقة حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب لمجمع جون كينيدي للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف قرعة كأس العالم 2026.

موعد انطلاق مراسم قرعة كأس العالم 2026

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على عامة، والكرة المصرية بصفة خاصة، قرعة كأس العالم 2026، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026

وشارك حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب رفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة في حفل الاستقبال والتعارف الخاص بالمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، في مجمع جون كينيدي للفنون.

وفد مصر في حفل قرعة كأس العالم 2026

ويمثل مصر في القرعة وفد رسمي يضم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

