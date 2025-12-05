الجمعة 05 ديسمبر 2025
عمر كمال يترقب فرصة العودة لتشكيل الأهلي الأساسي في كأس عاصمة مصر

عمر كمال
عمر كمال
يترقب عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة جديدة للظهور في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال مباريات كأس عاصمة مصر، وذلك في ظل نية الجهاز الفني بقيادة توروب منح الفرصة لعدد من اللاعبين في ظل غياب القوام الاساسي للفريق.

ويأتي انتظار عمر كمال لاستعادة موقعه الأساسي بعد غيابه عن التشكيل خلال الفترة الماضية، حيث يسعى اللاعب إلى استغلال مباريات البطولة للعودة إلى الصورة وإثبات جاهزيته الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

