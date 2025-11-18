استدعاء والدة طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بالمرج

18 حجم الخط

صرحت نيابة المرج بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بمنطقة عزبة النخل، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتدبت المعمل الجنائي لكشف الأسباب وتحديد الخسائر، واستدعاء والدة المتوفيين لسماع أقوالها.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي شبّ داخل شقة بالشارع التجاري بعزبة النخل، ومنعت امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشارع التجاري في عزبة النخل.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف الفحص أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين، يُدعى الأول يحيى والثاني ياسين، لم يتجاوز عمرهما العشر سنوات، نتيجة كثافة الدخان وانتشار النيران، ولم يتمكن الجيران من إنقاذهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

