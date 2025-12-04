الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تعزي سريلانكا في ضحايا السيول والفيضانات

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

 تعرب جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديقة في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد، وما خلفته من مئات الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم، تضامنها الكامل مع حكومة سريلانكا في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحايا السيول والفيضانات السيول والفيضانات حكومة سريلانكا سريلانكا

مواد متعلقة

الخارجية تصدر بيانًا بشأن فيديوهات المصريين بالخارج لطلب مساعدات قنصلية أو تقديم استغاثات

الأمن المائي وملف الاستثمار، تفاصيل لقاء عبد العاطي بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

وزير الخارجية يشدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا (صور)

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من مطعم شهير بالغربية

كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads