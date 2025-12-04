مصر تعزي سريلانكا في ضحايا السيول والفيضانات

18 حجم الخط

تعرب جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديقة في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد، وما خلفته من مئات الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم، تضامنها الكامل مع حكومة سريلانكا في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

