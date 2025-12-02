وصلوا إلى 390 قتيلا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا

18 حجم الخط

أفادت تقارير إعلامية فى سريلانكا اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق عدة بالبلاد مؤخرا إلى 390 قتيلا، فى الوقت الذى يعمل فيه رجال الإنقاذ لفتح الطرق وتسليم المساعدات لأكثر من نصف مليون شخص.

تدمير 15 ألف منزل ونزوح 78 ألف شخص

وذكرت شبكة تشانيل نيوز آشيا، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تدمير أكثر من 15 ألف منزل، مما أجبر نحو 78 ألف شخص على ترك منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء مؤقتة.

إعلان الطوارئ واستجابات دولية سريعة

وكان الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قد أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات.. وكانت الهند أول من استجاب، فأرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقمهما لتنفيذ مهام الإنقاذ، كما أعلنت اليابان أنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات العاجلة وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.

مساعدات مالية نقدية لدعم جهود الإغاثة الطارئة في سريلانكا

وقد أعلنت السفارة الصينية في كولومبو أمس (الاثنين) تقديم مساعدات مالية نقدية لدعم جهود الإغاثة الطارئة في سريلانكا في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي راح ضحيتها مئات الأشخاص ومازال هناك أكثر من 350 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

100 ألف دولار من الصليب الأحمر الصيني

وقالت السفارة الصينية - في منشور لها عبر منصة إكس: إن جمعية الصليب الأحمر الصينية قدمت مساعدة نقدية طارئة قيمتها مائة ألف دولار أمريكي إلى الصليب الأحمر السريلانكي، وأنه يجري الإعداد لتوفير مساعدات طارئة من الحكومة الصينية.

يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

