اقتصاد

خطوات تحويل الراتب من بنك إلى آخر

بنوك
بنوك
 يبحث العديد من عملاء البنوك عن خطوات تحويل الراتب من بنك إلى آخر. 

وأوضح مصرفيون أن قائمة الخطوات تضم ما يلي: 

ذهاب العميل وتوجهه إلى أقرب فرع للبنك الذي يرغب في التعامل معه.

فتح حساب جديد في البنك 

الحصول على جواب بتحويل المرتب وتسليمه لجهة العمل لتحويل الراتب على البنك الجديد.

ومن جانب آخر، قال نائب رئيس مكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاشم عبد الحكيم، إن البنك يسعى إلى ضخ 250 مليون دولار خلال الشهرين الجاري والمقبل، في 4 بنوك "حكومية وخاصة" مصرية، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخضراء.

وأضاف عبد الحكيم، أن البنك ضخ بهذه المشروعات خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي نحو 250 مليون دولار في 3 بنوك هي "بنك مصر"، و"الإمارات دبي الوطني مصر"، و"قناة السويس"، بحسب الشرق بلومبرج.

يستهدف البنك ضخ نحو 1.5 مليار يورو لمصر خلال 2025، لتمويل القطاع الخاص -سواء شركات أو بنوك- ولمشروعات تنموية حكومية.

 

إجمالي تمويلات الأوروبي لإعادة الإعمار

 ومن المقرر أن يصل إجمالي تمويلات الأوروبي لإعادة الإعمار المخصصة للبنوك فقط نحو مليار دولار خلال 2025، تضمن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، و500 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية لاستيراد السلع الأساسية، وفق رئيس تمويل قطاع المؤسسات بالبنك.

وضخ "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" ما يقرب من 1.54 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي، بهدف تمويل 26 مشروعًا، لتكون مصر المتلقي الرئيسي لاستثمارات البنك على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.

