12 خدمة من المحفظة الإلكترونية لعملاء بنك مصر

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن الخدمات المتاحة عبر المحفظة الخاصة بالبنك.

وحدد مسؤولو بنك مصر عددا من الخدمات التي يمكن للعميل الحصول عليها عبر خدمة المحفظة الإلكترونية وهي كالتالي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـNFC.

يتسائل العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى لرسوم التحويلات الدولية.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن رسوم التحويلات النقدية الدولية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي.

يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

يبحث الملايين من عملاء بنك مصر عن رسوم ومصاريف إصدار بطاقة حوالتي.

وكشف مسؤولون بنك مصر أنه اعتبارًا من أول يونيو 2024 أصبحت مصاريف الإصدار 30 جم للعملاء.

ونرصد في السطور التالية 10 معلومات عن بطاقة حوالتي من بنك مصر:

مزايا بطاقة حوالتي من بنك مصر

1- تصدر بطاقة حوالتي مجانًا من كافة فروع البنك للعملاء المستفيدين (في مصر) والراغبين في صرف قيمة الحوالات الواردة لهم من الخارج.

2- إصدار البطاقة يساعد في عدم التوجه لفروع البنك لصرف هذه الحوالات، ويتم تسجيل الرقم القومي ضمن البيانات الأساسية.

3- بطاقة تصدر لجميع العملاء بكافة فروع البنك.

4- مدة صلاحية البطاقة ثلاثة سنوات.

5- يتم التحويل من خلال شبكة المراسلين والصيارفة العرب المتعاقدين مع البنك المتاح بياناتهم على موقع البنك الالكتروني أو من خلال الاتصال بالبنك.

6- إرسال رسالة SMS للمستفيد لإخطاره بوصول الحوالة ومرجع الصرف.

