رياضة

منتخب مصر الأول يبدأ اليوم معسكرا مفتوحا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يبدأ اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر اليوم الأربعاء معسكرًا مفتوحًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور لاعبي الدوري المصري، باستثناء لاعبي بيراميدز، لارتباطهم بمواجهتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مرانه الأول على ملعب مركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة لاعبي الدوري المحلي، على أن يبدأ انضمام اللاعبين المحترفين لمعسكر منتخب مصر يوم 7 ديسمبر، فيما يحيط الغموض بموقف محمد صلاح لاعب ليفربول.

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

ويتخلل معسكر منتخب مصر، خوض مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر بإستاد القاهرة الدولي، هي التجربة الأخيرة له قبل خوض منافسات أمم إفريقيا.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

وكان أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر كأس الأمم الإفريقية 28 لاعبا هم: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي.

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة خالد صبحي  ياسر إبراهيم  محمد إسماعيل حسام عبد المجيد محمد حمدي أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشيـن محمود صابر محمد شحاته إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر، فيتو
قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر، فيتو


موعد إرسال القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا

فيما أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي يوم ١١ ديسمبر من الشهر الجاري.

 

تقاصيل معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ اليوم ٣ ديسمبر  بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم ٧ ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم ١٤ ديسمبر الجاري بإستاد القاهرة، ثم السفر يوم ١٧ إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

و⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم إفريقيا  يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم ٢٦ وأنجولا يوم ٢٩ ديسمبر في دور المجموعات.

