مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن الحفاظ على الأوطان يمثل أحد المقاصد الأساسية في الإسلام، مشيرًا إلى أن بعض الدول باتت تُهدَم من الداخل بأيدي بعض أبنائها ممن ضعُف ولاؤهم وانتماؤهم الوطني، داعيًا إلى ضرورة العمل الجاد على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأجيال.

وزير الأوقاف السابق: الحفاظ على الأوطان واجب ديني ووطني في آنٍ واحد

وقال وزير الأوقاف السابق، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "كل من فيه ضعف ولاء أو انتماء يكون عرضة للاستهداف"، مؤكدًا أن قوة الوطن تبدأ من قوة انتماء أبنائه له، وأن الحفاظ على الأوطان واجب ديني ووطني في آنٍ واحد.

وزير الأوقاف السابق: الانتماء للوطن قيمة راسخة لا تُستبدل ولا تُشترى

وأضاف جمعة: "لا يمكن لأي وطن بديل أن يعوض الإنسان عن وطنه الأصيل"، موضحًا أن الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو جزء لا يتجزأ من الذات والكيان والبناء النفسي للإنسان، مشددًا على أن الانتماء للوطن قيمة راسخة لا تُستبدل ولا تُشترى.

