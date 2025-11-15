السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
18 حجم الخط

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إلى ضرورة التمسك بالأمل ومواجهة اليأس، مؤكدًا أن الخوف من المستقبل لا يجب أن يتغلب على الاستعداد له، لأن ذلك ـ كما وصفه ـ هو «الإحباط المدمر للفرد والأمة»، مشددًا على أن الأمة ما زالت «حية، وقادرة، وتمتلك مقومات كثيرة تبعث على الأمل».

وزير الأوقاف السابق يحذر من عوامل سقوط الأمم 

وأكد جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن عوامل سقوط الأمم ليست واحدة، بل تتعدد بتعدد زوايا النظر الفكرية، موضحًا أن الإمام أبو حامد الغزالي يرى أن بدايات الانهيار تكون أخلاقية، بينما يرى الفيلسوف ابن رشد أن السقوط يبدأ حين يتجمد العقل وينغلق الأفق أمام الأمة، في حين يذهب المؤرخ ابن خلدون إلى أن التفكك الاجتماعي وانحلال الروابط بين الناس هو أول طريق الانهيار.

اليقظة والوعي والعمل الجاد للحفاظ على قوة المجتمع وأخلاقه

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن اجتماع هذه العوامل يمثل «نذير خطر» يتطلب اليقظة والوعي والعمل الجاد للحفاظ على قوة المجتمع وأخلاقه وعقله وروابطه الاجتماعية، داعيًا إلى تغليب روح الأمل والبناء في مواجهة كل أسباب التراجع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو حامد الغزالي الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار الفيلسوف ابن رشد وزير الأوقاف وزير الاوقاف السابق

مواد متعلقة

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

مختار جمعة: لاءات السيسي وخطه الأحمر أعاد إلى مصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية

مختار جمعة: قرارات الحرب والسلم تكون لأهل الاختصاص وتحصين الجبهة الداخلية واجب الوقت

مختار جمعة: مصر ستظل صخرة تتحطم عليها أطماع المعتدين

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

إحباط محاولة تهريب أدوية حول جسد راكبة في مطار الإسكندرية

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

المزيد
الجريدة الرسمية