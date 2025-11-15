مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

18 حجم الخط

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إلى ضرورة التمسك بالأمل ومواجهة اليأس، مؤكدًا أن الخوف من المستقبل لا يجب أن يتغلب على الاستعداد له، لأن ذلك ـ كما وصفه ـ هو «الإحباط المدمر للفرد والأمة»، مشددًا على أن الأمة ما زالت «حية، وقادرة، وتمتلك مقومات كثيرة تبعث على الأمل».

وزير الأوقاف السابق يحذر من عوامل سقوط الأمم

وأكد جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن عوامل سقوط الأمم ليست واحدة، بل تتعدد بتعدد زوايا النظر الفكرية، موضحًا أن الإمام أبو حامد الغزالي يرى أن بدايات الانهيار تكون أخلاقية، بينما يرى الفيلسوف ابن رشد أن السقوط يبدأ حين يتجمد العقل وينغلق الأفق أمام الأمة، في حين يذهب المؤرخ ابن خلدون إلى أن التفكك الاجتماعي وانحلال الروابط بين الناس هو أول طريق الانهيار.

اليقظة والوعي والعمل الجاد للحفاظ على قوة المجتمع وأخلاقه

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن اجتماع هذه العوامل يمثل «نذير خطر» يتطلب اليقظة والوعي والعمل الجاد للحفاظ على قوة المجتمع وأخلاقه وعقله وروابطه الاجتماعية، داعيًا إلى تغليب روح الأمل والبناء في مواجهة كل أسباب التراجع.

