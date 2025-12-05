الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يعلن تجديد عقد إريك جارسيا

إريك جارسيا
إريك جارسيا
18 حجم الخط

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع اريك جارسيا لاعب الفريق، ليواصل مشواره مع الفريق الكتالوني، لأطول فترة ممكنة والحفاظ على استمراره.

ويسعى النادي الكتالوني، لتدعيم صفوفه بشكل أكبر سواء عن طريق تجديد عقود لاعبيه البارزين، إلى جانب ضم صفقات جديدة لمواصلة المنافسة على الألقاب في هذا الموسم.

وحسب ما ذكره نادي برشلونة في بيانه الرسمي، فإن النادي الكتالوني توصل مع إريك جارسيا لاعب الفريق إلى اتفاق لتمديد عقده لـ 5 مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 2031.

ووفقًا للبيان، فإن إريك جارسيا سيوقع العقد الجديد في حفل سيقام يوم الخميس المقبل 11 ديسمبر في تمام الساعة 1.30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا في مكتب خوان لابورتا رئيس مجلس الإدارة، وبعد ذلك سيتحدث إيريك إلى وسائل الإعلام.

وأكد برشلونة في بيانه أن خطوة تجديد عقد اللاعب تجسد ثقة كبيرة بلاعب نشأ في لا ماسيا، وقدّم مثالًا يُحتذى به للاعبين الشباب، وقد شكّل أداؤه ونضجه والتزامه عواملَ أساسيةً في توطيد علاقته بالنادي.

واختتم النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن إيريك جارسيا سيستمر في تقديم الموهبة والقيادة والاستقرار، والإعلان اليوم هو شيء يحتفل به النادي، وهو ما يحتفل به المشجعون أيضًا.

برشلونة أخبار نادي برشلونة إيريك جارسيا

