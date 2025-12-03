السكك الحديدية تكشف طرق حجز تذاكر قطارات التالجو

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات (الدرجة الثانية - فاخرة) عبر منظومة الحجز الإلكتروني المتاحة لوكلاء البيع المعتمدين، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل خدمات الحجز المقدمة لجمهور المسافرين، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025.

خدمة جمهور الركاب والارتقاء بمنظومة حجز تذاكر قطارات الـتالجو

وتأتي هذه الخطوة في إطار التيسيرات التي تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخدمة جمهور الركاب والارتقاء بمنظومة حجز تذاكر قطارات الـتالجو والـ VIP ، قامت الهيئة بفتح 4 منافذ جديدة بالدور الأول بالمول التجاري داخل محطة القاهرة برمسيس، بهدف تخفيف التكدس أمام الشبابيك الرئيسية بالمحطة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد منافذ حجز التذاكر بمحطة القاهرة إلى 70 منفذا تعمل لخدمة الركاب على مدار 24 ساعة.

تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية

وقد أتاحت الهيئة من خلال المنافذ الجديدة تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا بجانب الدفع النقدي لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عمليات الحجز، بالإضافة إلى خدمات الحجز الالكتروني عبر تطبيق وموقع الهيئة الرسمي علي شبكة الانترنت وأرقام الخدمة الصوتية 1661 / 09000661، وكذلك مكاتب المدينة ووكلاء البيع المعتمدين.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين.

وتتضمن الخدمة الجديدة إدراج القطارين ( 926 /927 ) الإسكندرية / أسيوط والعكس والقطارين (930/929) القاهرة أسيوط والعكس، بما يسهم في تحقيق المرونة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية في عمليات الحجز وتمكين المسافرين من الحصول على التذاكر بسهولة خاصة في أوقات الذروة والإقبال المرتفع على تذاكر السفر.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز، مع التوسع في الاعتماد على القنوات الرقمية ووكلاء البيع المعتمدين، بما يضمن توفير خدمة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب جهود الدولة في التحول الرقمي.

على صعيد آخر

أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، ناشدت من خلالها المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أرواح الركاب والمواطنين، وصون الملكية العامة للدولة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى جمهور الركاب والمواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، والتي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية والممتلكات العامة التي شهدت تطويرًا شاملًا.

وجددت الوزارة مناشدتها الصريحة للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرمها، مؤكدةً على أن مثل هذه الممارسات السلبية قد تتسبب في اندلاع حرائق مدمرة، وحدوث حوادث مؤسفة تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

ولم تقتصر التحذيرات على المخاطر البشرية المباشرة، بل امتدت لتشمل التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العامة، وتعطيل مسير القطارات، مما يؤثر سلبًا على انتظام حركة النقل ويسبب خسائر اقتصادية، كما أن هذه السلوكيات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

