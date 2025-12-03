النقل تنشر صورا توضح إقبال المواطنين على استقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا تظهر كثافة الركاب بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأشارت وزارة النقل إلى معدل الإقبال للركاب على استقلال القطار، سواء القادمين من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمحطات الأخرى بمدن شرق القاهرة إلى العاصمة الجديدة والعكس.

وفي إطار خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي؛ بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

ونشرت الوزارة صورا تعكس زيادة وكثافة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائي الخفيف والتي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على استخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT إحدى وسائل النقل الجماعي الآمنة والنظيفة الصديقة للبيئة، ويخدم القطار المدن العمرانية الجديدة شرق العاصمة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

