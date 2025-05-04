محمد عبد الوهاب، ما تيسر من حكايات موسيقار الأجيال.. منعه أمير الشعراء من الغناء في صغره، هاجمه المازني والعقاد.. تألق ملحنا ومطربا وممثلا ومنتجا.. وهذا أول أجر حصل عليه

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، البلبل وصاحب الأسطوانة البلاتينية، تميز بالذكاء الحاد وكان صاحب موهبة كبيرة، امتلك أدوات الطرب الشرقى، عمل مطربا وملحنا وممثلا ومنتجا، واستمر في التلحين والغناء أكثر من ستين عاما.

وقام بالتلحين لمعظم مطربي ومطربات جيله والجيل الذي يليه فلحَّن لعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، حين لحن لها أغنية “أنت عمري”، ذلك التعاون الذي سُمي بلقاء السحاب.

نعلم تاريخ رحيله لكننا لا نعرف تاريخ ميلاده الحقيقي، فتاريخ ميلاده مختلفٌ عليه من أكثر من مصدر، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1991.



استنادا لبطاقته الشخصية ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1904 بحي باب الشعرية بعد أن انتقلت إليه عائلته من أبو كبير شرقية، والده كان مؤذن القرية فنشأ عبد الوهاب فى أجواء دينية فحفظ القرآن فى كتاب القرية، لكنه تعلق مبكرا بمجال الطرب والغناء، وكان شغوفا لسماع سيوخ الطرب سلامة حجازى وصالح عبد الحى فى الموالد والأفراح.

منعه من الغناء لصغر سنه

عمل محمد عبد الوهاب فى البداية بفرقة مسرحية بالحسين يغني بين فصول المسرحيات مقابل خمسة قروش كل ليلة، وكان متخفيا تحت اسم مستعار "محمد البغدادي" حتى لا تعلم أسرته عنه شيئا، ثم هرب إلى دمنهور للغناء مع فرقة سيرك وتمثيل دور فتاة البلياتشو، لكنهم استغنوا عنه لرفضه ترويض الحيوانات، ثم سمحت له أسرته بالانضمام للغناء مع فرقة عبد الرحمن رشدي المحامي على مسرح "برينتانيا"، مقابل 3 جنيهات شهريا، لكن تم منعه من الغناء بسبب صغر سنه بناء على طلب الشاعر أحمد شوقي الذى تبناه فيما بعد، وكان سببا في شهرته.

محمد عبد الوهاب في شبابه، فيتو



تعلم محمد عبد الوهاب العزف على العود بنادي الموسيقى الشرقي على يد الموسيقار محمد القصبجي، كما عمل مدرسا للموسيقى بمسجد الخازندار، ثم منشدا للكورال بقرفة على الكسار، ثم تعرف عل ىسيد درويش الذي أعجب بصوته وعرض عليه العمل معه مقابل 13 جنيها، فشارك فى روايتى الباروكة وشهر زاد.

المازنى يهاجم الموسيقار

وبعد أن وصل محمد عبد الوهاب إلى مرحلة الصبا التقى للمرة الثانية بأحمد شوقي في كازينو "سان ستيفانو" بالإسكندرية عندما سمعه يغني في حفل نادي الموسيقى، حيث غنى أحد أدوار محمد عثمان "جددي يا نفس حظك"، في هذا الحفل استدعاه شوقى وقال له: “استمعت إليك وأنت تغنى بصوتك الجميل، وكان منعي لك في مصلحتك لأني أخاف على صوتك وموهبتك أن تضيع هباء، أما اليوم فأنا مطمئن عليك لأنك كشاب بدأت الطريق الصحيح، منذ تلك اللحظة تغيرت حياة محمد عبد الوهاب بعد أن تبناه شوقي في كل شيء إلا أن إبراهيم عبد القادر المازني وعباس العقاد هاجما عبد الوهاب، وقد وصفه المازني بأنه لا يصلح أن يكون مغنيا بل مريضا، لكنه عاد عندما سمعه بصحبة العقاد، فقال فيه: "ليلة نعمت فيها بغناء عبد الوهاب”.

عبد الوهاب فى فيلم الوردة البيضاء، فيتو

قام الموسيقار محمد عبد الوهاب بالتمثيل في سبعة أفلام روائية مع بداية السينما الناطقة مع المخرج محمد كريم هي: الوردة البيضا، يوم سعيد، وممنوع الحب، ودموع الحب، ويحيا الحب، لست ملاكا، ورصاصة في القلب، وهو أول فيلم يكتبه توفيق الحكيم للسينما.

وضع موسيقى تترات افلام ومسلسلات

قد لا يعرف الكثيرون أن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو أحد من وضعوا الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات فكانت بدايته في التلحين للسينما في فيلم "دموع الحب" عام 1935 من بطولته، تبعه أفلام كانت جميعها من إنتاجه ووضع عليها عبارة: "موسيقى وألحان محمد عبد الوهاب"؛ ممنوع الحب، أيام وليالى، بنات اليوم، إغراء، حسن ونعيمة، المستحيل، إسماعيل يس في السجن.. وقد دون اسم “أندريا رايدر” كموزع موسيقى على هذه الأفلام.

عبد الوهاب مع أم كلثوم يوم لقاء السحاب، فيتو



في التليفزيون وضع الموسيقار محمد عبد الوهاب الموسيقى التصويرية لمسلسل "صاحب الجلالة الحب" عام 1983، وكذلك تتر مسلسل "طارق من السماء" والجزء الرابع من مسلسل "محمد رسول الله" خلفا للدكتور جمال سلامة الذي وضع موسيقى الأجزاء الثلاثة الأولى للمسلسل.

الموسيقار محمد عبد الوهاب، فيتو

يرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أن الموسيقى ليست علما فقط، إنها علم وفن، والأصل في الفن الجمال، والذي يبقى من الفن هو الجمال، فالفكرة، حتى الجديد منها، يصبح قديما عند سماعه عدة مرات، ويظل الجمال هو الباقي، والأغنية الجماعية تعيش بفضل ما فيها من جمال وتنجح، أما عن الموسيقى الشرقية فقال: إن المشكلات التي يتعرض لها ملحن الموسيقى الشرقية يختلف كثيرا عن المشكلات التي يتعرض لها ملحن الموسيقى الغربية، والسبب أن الغناء الشرقي أكثر في التفاصيل والنبرات.. سريعة أو بطيئة.. حسب صوت المطرب.



وقال الكاتب الصحفى أحمد رجب عن محمد عبد الوهاب يوم رحيله: عبد الوهاب يتعامل مع أذنيه، إنها أذن 6 على 6 حادة جدًّا، مرهفة جدا لها قدرة عجيبة على تذوق الكلمة الحلوة ذات الإيقاع، ولها قدرة أعجب على اكتشاف النشاز اذا افتقرت إلى الايقاع والنغم، وعبد الوهاب تستهويه العبارات الموسيقية وتشده، وإذا سمع كلمة حلوة قال ياحياتى، يميل إلى الاقتناع فى المناقشة إذا اتجهت إلى استعمال العبارات الموسيقية، وإذا استعملت معه كل قواعد المنطق في إقناعه يطقطق أسنانه دون أي استعداد للإقناع.

الموسيقار العربي الأول

لُقب محمد عبد الوهاب بالموسيقار الكبير، ومنحه مجمع اللغة العربية عام 1975 لقب الموسيقار العربي الأول ومنحته جمعية المؤلفين بباريس عام 1983 لقب الفنان العالمي، كما لقب بموسيقار الأجيال، ومنح الدكتوراه من أكاديمية الفنون، ورتبة اللواء من القوات المسلحة، ورحل في مثل هذا اليوم 4 مايو عام 1991.



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