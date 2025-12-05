الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حودة بندق يتصدر التريند بعد طرح أحدث أعماله الغنائية

حودة بندق
حودة بندق
18 حجم الخط

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الكبير بعد طرح المطرب الشعبي حودة بندق لأحدث أعماله، حيث تصدر التريند على مواقع التواصل وحقّق انتشارًا واسعًا بين الجمهور، خصوصًا على يوتيوب وتيك توك.

وجاء التفاعل الكثيف مع الأغنية الجديدة بعد دقائق من إطلاقها، وسط مشاركة واسعة من صُنّاع المحتوى ومحبي الأغاني الشعبية، ليواصل بندق تعزيز حضوره على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب متابعين للوسط الفني، فإن العمل الجديد اعتمد على إيقاع سريع وكلمات قريبة من الجمهور، وهو ما ساهم في انتشاره السريع وظهوره في قائمة الأكثر تداولًا.

ويواصل حودة بندق تحقيق نجاحات متتابعة خلال العام الحالي، بعد أن أصبح واحدًا من أكثر الأصوات الشعبية تأثيرًا على المنصّات الرقمية، خاصة بين فئة الشباب.

ومن المنتظر أن يعلن المطرب عن أعمال إضافية خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تصاعد شعبيته على السوشيال ميديا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاغاني الشعبية السوشيال ميديا الساحة الفنية الفترة الأخيرة سوشيال ميديا لوسط الفني المطرب الشعبي

مواد متعلقة

الفنان محمد ثروت: نشر الوعي عن خطورة المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان

إلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع 100 ألف بسبب تحطيم سيارة في التجمع

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 (صورة)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads