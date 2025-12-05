"رياضة الجيزة" تدشن مبادرة "أتحدث بالفصحى" احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، تدشين مبادرة "أتحدث بالفصحى" التي تنطلق بدءًا من اليوم الجمعة، داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتستهدف 4 آلاف مشارك من 200 مركز شباب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

تأتي المبادرة تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال دعم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم والوعاء الأصيل للثقافة المصرية والعربية، فضلًا عن مكانتها كـلغة للقرآن الكريم ومصدر رئيسي لصون التراث وتعميق الوعي بالقيم والمعاني الإنسانية لدى النشء والشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن المبادرة تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، التي تولي أهمية خاصة لترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة، وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أن الاهتمام باللغة الأم يُعد محورًا رئيسيًا ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى بناء الوعي وتنمية المهارات الإبداعية واللغوية لدى النشء.

وأوضح "الصبروط" أن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت يأتي اتساقًا مع استراتيجية الوزارة في تنمية شخصية الشباب المصري وربطهم بلغتهم وهويتهم، لكون اللغة العربية أحد ركائز الأمن الثقافي للدولة المصرية، وعاملًا أساسيًا في تشكيل الوعي وتوجيه الفكر نحو الإبداع والبناء.

وتتضمن فعاليات المبادرة مشاركة الفئات العمرية من 8 حتى 18 عامًا داخل مراكز الشباب، من خلال تقديم أعمال إبداعية وقصصية باللغة العربية الفصحى، يتم تقييمها وتصفيتها على أيدي متخصصين من معلمي اللغة العربية على مستوى الإدارات الفرعية، ثم على مستوى المحافظة، لضمان اختيار أفضل المواهب.

وأكد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أن الارتقاء بمستوى اللغة العربية مسؤولية وطنية، وأن تمكين الشباب من امتلاك أدواتها يسهم في حماية الهوية، ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تُختتم المبادرة بتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين، وتوزيع شهادات التقدير والجوائز، دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وإيمانًا بدورهم في بناء مستقبل الوطن.

بيان جديد من وزارة الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا جديدا بشأن أزمة وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، بعدما أعلنت أول أمس الأربعاء إحالة الملف بأكمله للنيابة العامة للتحقيق في ملابساته، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعًا بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعًا إلى النيابة العامة.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة كافة وسائل الإعلام، بعدم الانسياق خلف الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديرًا للتحقيقات الرسمية التي تجري حاليًا بمعرفة النيابة العامة.

وزير الشباب والرياضة يحيل الواقعة للنيابة العامة

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة وفاة السَّباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلوماتٍ أولية بشأن الحادث، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوءِ مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة.

وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وشدد أشرف صبحي على أن سلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرارٍ على متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة آمنة لكافة الرياضيين.

