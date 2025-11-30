الفنان محمد ثروت: نشر الوعي عن خطورة المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان

18 حجم الخط

عبر الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في ميلاد المركز 11 لمراكز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بمثل هذه المشروعات، موضحًا أن المخدرات تستخدم في ضياع الشباب وتعتبر حربا لا توجد بها رحمة لأنها مخطط لقتل شعبة بأكمله وأن ما يقوم به صندوق مكافحة الإدمان فى نشر التوعية وعلاج مرضى الإدمان يعد نقلة نوعية

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

