18 حجم الخط

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر القناة وأبوقير للأسمدة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مواجهة السكة الحديد ضد بروكسي في ختام الجولة الرابعة عشر.

ترتيب دوري المحترفين قبل مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

1- القناة 27 نقطة

2- أبو قير للأسمدة 27 نقطة

3- بترول أسيوط 26 نقطة

4- مسار 23 نقطة

5- الاتصالات 23 نقطة

6- لافيينا 21 نقطة

7- بروكسي 21 نقطة

8- المنصورة 21 نقطة

9- الداخلية 19 نقطة

10- مالية كفر الزيات 18 نقطة

11- أسوان 17 نقطة

12- الترسانة 17 نقطة

13- راية 15 نقطة

14- ديروط 14 نقطة

15- الانتاج الحربي 13 نقطة

16- السكة الحديد 11 نقطة

17- طنطا‏ 10 نقاط

18- بلدية المحلة 6 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

ويستضيف ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة مباراة السكة الحديد وبروكسي في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة في مسابقة دوري المحترفين.

موقف السكة الحديد وبروكسي في دوري المحترفين

ويحتل فريق السكة الحديد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة وحقق انتصارين فقط وتعادل خمس مرات وخسر ست مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

على الجانب الآخر يحتل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة.

حكام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أيمن دعبس وعلاء السروي ومعهم محمود أبوالسعود حكما رابعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.