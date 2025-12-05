الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

دوري المحترفين
دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين، يتصدر القناة وأبوقير للأسمدة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مواجهة السكة الحديد ضد بروكسي في ختام الجولة الرابعة عشر.

ترتيب دوري المحترفين قبل مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

1- القناة 27 نقطة 
2- أبو قير للأسمدة 27 نقطة 
3- بترول أسيوط 26 نقطة 
4- مسار 23 نقطة 
5- الاتصالات 23 نقطة 
6- لافيينا 21 نقطة 
7- بروكسي 21 نقطة 
8- المنصورة 21 نقطة 
9- الداخلية 19 نقطة 
10- مالية كفر الزيات 18 نقطة 
11- أسوان 17 نقطة 
12- الترسانة 17 نقطة 
13- راية 15 نقطة 
14- ديروط 14 نقطة 
15- الانتاج الحربي 13 نقطة 
16- السكة الحديد 11 نقطة 
17- طنطا‏ 10 نقاط
18- بلدية المحلة 6 نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

ويستضيف ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة مباراة السكة الحديد وبروكسي في ختام منافسات الجولة  الرابعة عشرة في مسابقة دوري المحترفين.

موقف السكة الحديد وبروكسي في دوري المحترفين

ويحتل فريق السكة الحديد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة وحقق انتصارين فقط وتعادل خمس مرات وخسر ست مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

على الجانب الآخر يحتل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة.

حكام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أيمن دعبس وعلاء السروي ومعهم محمود أبوالسعود حكما رابعا.

