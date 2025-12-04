رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

18 حجم الخط

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، ووكلاء كلية علوم الرياضة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، في إطار سعيها الدائم أن تكون نموذجًا يُحتذى به في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة تعليمية دامجة وداعمة ومُجهزة تتيح لهم استغلال أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل الاستمرار فى عطائهم،إيمانا منها بأن تمكينهم يمثل إضافة حقيقية للمجتمع.

وأشار " الجيزاوي " إلى جهود جامعة بنها في تحقيق الإتاحة والدمج للطلاب ذوي الهمم من خلال توفير الفرص المتكافئة لهم في التعليم والمشاركة في الأنشطة المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية تُبرز مواهبهم وتُعزز ثقتهم بأنفسهم.

وأشاد رئيس جامعة بنها باهتمام الدولة المصرية بوضع دعم ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، والتشريعات العادلة، والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تمكينهم في التعليم، والعمل، والحياة العامة.

من جانبها أشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى حرص جامعة بنها على التزامها بمواصلة العمل بتقديم البرامج والخدمات وتبني المبادرات التي تمكن ذوي الهمم من إطلاق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم المناسبات المختلفة، وذلك لرفع الوعي المجتمعي تجاه كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

وفي ختام الاحتفالية أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه، بأداء الطلاب المشاركين وما قدموه من فقرات فنية وغنائية ورياضية عكست أدائهم المتميز، موجها الشكر لكل القائمين على الاحتفالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.