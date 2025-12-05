قبل قرعة المونديال، هل يمكن وقوع مصر والمغرب في مجموعة واحدة؟

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، تسحب مساء اليوم الجمعة، نحو مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقبل مراسم قرعة المونديال كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات لإقامة قرعة المونديال وهل يمكن وقوع منتخب مصر مع منتخب المغرب في مجموعة واحدة خاصة مع وجود كلا منهما في مستوى قبل القرعة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على عدم وقوع أي منتخبين من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا، لذا سيكون الحد الأقصى وجود منتخبين عربيين فقط في مجموعة واحدة، بحيث يكون أحدهما من إفريقيا والآخر من آسيا، مع شرط عدم وجود المنتخبين في نفس التصنيف بكل تأكيد.

وتظهر الدول صاحبة الأرض في التصنيف الأول، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ثم يتم استكمال المنتخبات وفقًا لتصنيف فيفا.

ويعد المغرب ممثل العرب الوحيد في التصنيف الثاني، بينما تأتي مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية في التصنيف الثالث، ويضم التصنيف الرابع الأردن إلى جانب العراق (حال تأهله من الملحق).

وبناء عليه، يمكن للمغرب مثلًا الوقوع في مجموعة واحدة مع قطر أو السعودية أو الأردن أو العراق حال تأهله، ويمكن لمصر أو الجزائر أو تونس الوقوع مع الأردن أو العراق حال تأهله.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق مراسم قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

