وزيرة التضامن تلتقي نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يوكو ميتسوي، نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بنائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية في أول زيارة لها لمصر عقب توليها منصبها، ومشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في المشروعات المتعلقة بتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، والذي ينفذ من قِبل هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، في إطار مبادرة الشراكة بين مصر واليابان في التعليم والبحث العلمي في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بإنشاء مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، وكذلك وزارة العدل على النموذج الياباني، وسيتم إقامة العديد من تلك المراكز والحضانات، وفق النموذج الياباني.

الحصر الوطني الشامل للحضانات

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة أعلنت الشهر الماضي عن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي أجرته على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للعمل على إتاحة أكبر للحضانات ولدعم أقوى لقطاع تنمية الطفولة المبكرة فى مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نتائج الحصر الوطني أظهرت أن عدد دور الحضانة التي تم حصرها يبلغ 48,225 حضانة، وعدد الأطفال الملحقين بالحضانات يزيد على 1.7 مليون طفل، مشيرة إلى أن تلك النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير.

مشروع تنمية الطفولة المبكرة

ومن جانبها، أشادت يوكو ميتسوي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع تنمية الطفولة المبكرة، ومثمنة كذلك جهود الوزارة في عملية الحصر الوطني الشامل للحضانات والنتائج التي أظهرها هذا الحصر.

رؤية مصر في مجال الطفولة المبكرة

وأعربت عن تقدير (JICA) للشراكة القوية مع الحكومة المصرية، مؤكدة التزام الوكالة بمواصلة تقديم الدعم بما يسهم في تحقيق رؤية مصر في مجال الطفولة المبكرة.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون في ظل الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وعقب انتهاء اللقاء، تفقدت نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA" والوفد المرافق لها مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة المقام على النموذج الياباني، وأطلعت على الأنشطة والخدمات المقدمة للأطفال، حيث أشادت بما رأته والخدمات المقدمة في تلك المرحلة المهمة في عمر الطفل.

وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية - اليابانية للتعليم، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

