التضامن: إطلاق الخط الساخن 17673 التابع للوحدة المركزية للعمل الأهلي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق الخط الساخن الموحد رقم 17673 التابع للوحدة المركزية للعمل الأهلي، ليكون أداة لتقديم خدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز جسور التواصل الفعّال مع شركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودعم بيئة عمل تقوم على الشفافية والتفاعل السريع.

تمكين مؤسسات العمل الأهلي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تمكين مؤسسات العمل الأهلي، والاستماع لصوت الميدان، وتطوير آليات العمل المشترك بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك أصيل في مسيرة التنمية، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين بما يضمن سرعة التعامل مع استفساراتهم واحتياجاتهم.

وجاء إطلاق الخط الساخن استكمالا لجهود التطوير وحوكمة منظومة العمل التي تشهدها الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حيث تعزز الشفافية، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

الخط الساخن

ويستقبل الخط الساخن استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات الجمعيات، إلى جانب تقديم المعلومات الخاصة بطلبات إجراءات التمويل الأجنبي وتصاريح جمع المال وشروط قيد مؤسسات العمل الأهلي وتوفير الدعم الفني فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.

ويعمل الخط الساخن من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام العمل الرسمية، وذلك من خلال فريق مؤهل من الكوادر المدربة وتحت إشراف مباشر من المختصين لضمان توفير خدمة فعالة وسريعة.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى استخدام هذه القناة الجديدة باعتبارها أداة داعمة للتطوير وتحسين الأداء، وفرصة حقيقية لتعزيز دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والدولة.

جدير بالذكر أن الوحدة المركزية للعمل الأهلي شهدت استراتيجية تطوير واسعة، محاورها رفع كفاءة العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى المحافظات عبر البرامج التدريبية المتخصصة لتقديم خدمة أفضل، وتحديث البنية الرقمية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، فضلًا عن توفير الدعم الفني والإداري للجمعيات وحوكمة التبرعات المقدمة من خلال وسائل الدفع غير النقدية وتطوير آليات العمل بالمنظومة الإلكترونية واستخدام آليات التحول الرقمي في إدارة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.