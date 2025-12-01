الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

الأمن يلقي القبض
الأمن يلقي القبض على شاب حاول خنق صديقه
18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية اليوم القبض على شاب عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يحاول خنق صديقه أثناء سيرهما في أحد شوارع مدينة طنطا بدائرة قسم ثان.

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض

على الفور قامت مديرية أمن الغربية باقتياد المتهم إلى ديوان القسم تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستماع لأقواله وكشف ملابسات الواقعة ودوافعها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء حيث ظهر الشاب وهو يلف ذراعه حول رقبة صديقه بشكل مباغت ما أدى إلى سقوط الأخير مغشيا عليه وسط صدمة واستغراب المارة.

وباشرت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية فحص الواقعة من خلال تحديد هوية طرفيها ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المكان وسماع أقوال الشهود للتأكد من طبيعة الحادث وما إذا كان اعتداء متعمدا أو خلافا تطور بشكل مفاجئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض

محافظ الغربية يرافق 3 وزراء في تفقد مطبخ “المحروسة” للإطعام بجوار السيد البدوي بطنطا

منتخب طلاب طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات المصرية

مصرع شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري "طنطا – دفرة"

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads