الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية اليوم القبض على شاب عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يحاول خنق صديقه أثناء سيرهما في أحد شوارع مدينة طنطا بدائرة قسم ثان.

على الفور قامت مديرية أمن الغربية باقتياد المتهم إلى ديوان القسم تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستماع لأقواله وكشف ملابسات الواقعة ودوافعها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء حيث ظهر الشاب وهو يلف ذراعه حول رقبة صديقه بشكل مباغت ما أدى إلى سقوط الأخير مغشيا عليه وسط صدمة واستغراب المارة.

وباشرت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية فحص الواقعة من خلال تحديد هوية طرفيها ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المكان وسماع أقوال الشهود للتأكد من طبيعة الحادث وما إذا كان اعتداء متعمدا أو خلافا تطور بشكل مفاجئ.

