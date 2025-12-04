كيف غيرت حرب غزة التعداد السكاني ببريطانيا؟

18 حجم الخط

كشف تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، عن تغير تاريخي في تعداد سكان إنجلترا وويلز، حيث تراجع عدد المسيحيين إلى أقل من نصف السكان وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

تراجع عدد المسيحيين في التعداد السكاني الأخير ببريطانيا

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسببت في زيادة اعتناق الإسلام في إنجلترا وويلز.

ونقلت الصحيفة عن باحثين في معهد تأثير الإيمان على الحياة (IIFL) قولهم: إن الصراعات العالمية هي الدافع الأكثر شيوعًا الذي يتم الاستشهاد به عند التحول إلى الدين الإسلامي، مضيفين: أن هذا قد يدعم الادعاءات الواسعة بوجود ارتفاع في معدلات اعتناق الإسلام في ظل الصراع القائم بين إسرائيل وغزة.

وأضاف الباحثون، أن أولئك الذين يعتنقون الإسلام غالبًا ما يفعلون ذلك بحثًا عن هدف ومعنى، وبالمقارنة مع من يعتنقون المسيحية، فإنهم أكثر احتمالًا بمرتين ونصف لأن ينجذبوا إلى الطقوس، ولديهم مستويات عالية من الشك الإعلامي، وينظرون إلى العالم باعتباره يزداد ظلمًا. وعند جمع هذه العوامل معًا، فإنها تجعل الإسلام إطارًا معياريًا-بنيويًا يوفّر الانضباط والوضوح الأخلاقي والإحساس بالمعنى في عالم يُنظر إليه على أنه غير عادل.

زيادة في اعتناق الإسلام بسبب حرب غزة

وأجرى معهد تأثير الإيمان على الحياة استطلاع رأي مع 2,774 شخصًا مروا بتغيير في معتقداتهم الدينية سواء باعتناق دين جديد أو تغيير معتقدهم أو التخلي عن الدين، ووجد أن الدوافع والنتائج تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأديان.

مظاهرات داعمة لفلسطين في بريطانيا، فيتو

ووفقا للتقرير، فإن أولئك الذين يعتنقون الإسلام، كانت الصراعات العالمية تشكل نسبة (20٪) من التحول والصحة النفسية (18٪) أما بالنسبة لاعتناق المسيحية، فقد كان الفقدان (31%) والصحة النفسية (18%)، هما الدافعان الأكبران وراء التحول، وبالنسبة لأولئك الذين تبنّوا معتقدات هندو أو بوذية أو سيخية، فكانت الصحة النفسية (35٪) والصراع (16٪) هي العوامل الرئيسية المؤثرة.

ذكر التقرير أن “الاقتراحات الإعلامية” التي تربط الاهتمام بالإسلام بالصراعات التي تؤثر في المجتمعات المسلمة “قد تحمل شيئًا من الحقيقة”، موضحا أن من يدخلون في الإسلام “يستشهدون بالصراعات العالمية المعاصرة وبمشاعر الظلم باعتبارها عناصر كانت حاضرة في رحلتهم الإيمانية نحو الإسلام”.

وأكد التقرير: “قد يدعم هذا النمط التقارير الإعلامية خلال أواخر عام 2023 و2024 التي أشارت إلى زيادة ملحوظة في اعتناق الإسلام عقب حرب إسرائيل-غزة الأخيرة".

النسبة المرتفعة من الشباب الذين يعتنقون الإسلام ويصفون العالم بأنه “يصبح أكثر ظلمًا” ويُظهرون شكًّا في وسائل الإعلام قد تعزز كذلك الفكرة القائلة بوجود توجه نحو الإسلام يرتكز على الأخلاق والعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.