خلف الخط الأصفر، ماذا يدور في الجانب المظلم من قطاع غزة؟

تزامنا مع الحديث عن مقتل العميل المتواطئ مع دولة الاحتلال ياسر أبو شباب، يشهد قطاع غزة خلال الفترة الحالية أزمة متفاقمة وصراعًا متصاعدًا مع بروز ميليشيات فلسطينية مناهضة لحركة حماس خلف "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال.

بروز ميليشيات فلسطينية تابعة للاحتلال خلف الخط الأصفر

ومع تفشي المجاعة والانقسام، تتهم تقارير دولة الاحتلال بدعم هذه الميليشيات لإضعاف حماس وخلق الفوضي في قطاع غزة، فيما تتعهد الحركة بملاحقة خصومها.

4 ميليشيات تعمل بشكل رئيسي في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية

وتعمل مجموعات مسلحة عدّة في غزة أبرز تلك المجموعات "القوات الشعبية" التي كان يقودها العميل المتعاون مع دولة الاحتلال ياسر أبو شباب الذي أعلن في بيانات وفيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعته تهدف إلى محاربة حماس وإقصائها عن حكم غزة.

تتشكّل مجموعة أبو شباب من مئات العناصر المسلحة وتنشط في جنوب شرق رفح الفلسطينية، قرب معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل الذي تدخل منه قوافل المساعدات.

وبحسب موقع «DW» أشار باحث فلسطيني في منظمة "أكليد" المتخصصة في رصد ومتابعة النزاعات، إلي ظهور ثلاث مجموعات مماثلة أخرى على الأقلّ في غزة.

ويوضح أن مجموعة يقودها رامي حلس تنشط في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة (شمال)، وأخرى يقودها أشرف المنسي تنشط في الشمال أيضًا، وثالثة يقودها حسام الأسطل تعمل في خان يونس (جنوب).

ويضيف: "يبدو أن هذه المجموعات الأربع تعمل بشكل رئيسي في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية"، في إشارة إلى المناطق الواقعة وراء "الخط الأصفر" الذي تتمركز خلفه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

حماس تنشر قوات للتصدّي للخارجين عن القانون والعملاء

وبعد بدء سريان وقف إطلاق النار غزة، استهدفت حركة حماس مجموعات مسلحة عدّة معادية لها نشأت معظمها خلال الحرب.

ونشرت حماس كتائب عز الدين القسام، إلى جانب قوتين أمنيتين "سهم" و"رداع" التي أنشأتها مؤخرًا، في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال، بهدف معلن هو التصدّي "للخارجين عن القانون والعملاء".

تعزيزات عسكرية على طول ما يعرف بـ”الخط الأصفر”

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نشرت في وقت سابق، تحقيقا يُشير إلى أن سلطات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية على طول ما يعرف بـ”الخطّ الأصفر”.

ويمثّل هذا الخط الأمني حدودا للمنطقة التي انسحب منها جيش الاحتلال، يسيطر بموجبه على ما بين 53 إلى 58% من مساحة قطاع غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر وسطاء، يُفترض أن تنسحب قوات الاحتلال مسافة أبعد، توازيا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق المتعلقة بتسليم الأسرى.

ويؤكد الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال وسع المنطقة الأمنية الصفراء من خلال تحريك المكعبات الإسمنتية لمسافة حوالي 300 متر في أحياء الشعف والنزاز وشارع بغداد.

ووفق معطيات نشرها يوم 20 نوفمبر الماضي، أن توغل قوات الاحتلال في المناطق المدنية، أدى إلى محاصرة العائلات التي لم تتمكن من الفرار مع تقدم الدبابات.

وأشار إلى هذه الخطوة جرت بعد يوم واحد فقط من استشهاد 25 فلسطينيا في غارات جوية على مدينة غزة وخان يونس، في انتهاك متكرر لاتفاق وقف النار.

وأحصى الإعلام الحكومي أكثر من 500 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وإصابة المئات.

أفراد حماس خلف الخط الأصفر

كذلك يوجد خلف الخط الأصفر، أفراد عالقون من حركة حماس داخل أنفاق في مدينة رفح الفلسطينية، وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير هؤلاء المسلحين أن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حل للأزمة.

وقال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء والأمريكيين مستمرة في مسعى لإنهاء الأزمة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لا يزال ما بين 100 عنصر من حماس إلى 200 عالقين داخل شبكة أنفاق أسفل مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة وضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

لكن قياديا بارزا في حماس رجّح أن عدد المقاتلين وغالبيتهم من القسام يتراوح بين 60 و80، مؤكدا أنهم "تحت الحصار".

وكان جيش الاحتلال انسحب وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، من أجزاء ساحلية من القطاع إلى خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر" حيث وضعت كتل إسمنتية صفراء.

