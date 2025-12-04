الاحتلال: وفد أمني يشارك في محادثات القاهرة لإعادة الأسير الإسرائيلي الأخير من غزة

18 حجم الخط

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية، أن وفدًا أمنيًا مشتركًا من الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد شارك في جولة مفاوضات بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الأسير الإسرائيلي الأخير داخل قطاع غزة- وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

مشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في محادثات القاهرة

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن الوفد ضم ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى أهمية هذا الملف بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل ضغوط داخلية متزايدة للإسراع في استعادة جميع المحتجزين.

القاهرة مركزًا للتحركات الدبلوماسية بشأن غزة

تأتي هذه المحادثات ضمن سلسلة اجتماعات تستضيفها العاصمة المصرية، التي تلعب دورًا أساسيًا في الوساطة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، سعيًا للوصول إلى صيغة تضمن إنهاء ملف المحتجزين وتثبيت التهدئة على الأرض.

ملف حساس وضغوط شعبية متصاعدة

وأفادت مصادر إسرائيلية أن الحكومة تواجه ضغوطًا كبيرة من عائلات المحتجز، فيما تؤكد القيادة الإسرائيلية أن استعادة المحتجز الأخير تمثل أولوية قصوى، وأن كل الخيارات لا تزال مطروحة لضمان إنهاء هذا الملف.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خلال أسبوعين عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وتابعت وسائل الإعلام العبرية: ترامب سيترأس مجلس السلام ويشارك فيه 10 قادة من دول عربية وغربية.. تحت مجلس السلام ستقام لجنة إدارية دولية برئاسة بلير وكوشنر وويتكوف.

وبحسب «القاهرة الإخبارية» أضاف الإعلام العبري: تحت اللجنة الإدارية الدولية ستعمل حكومة التكنوقراط وتشمل ما بين 12 إلى 15 شخصية مستقلة من داخل غزة وخارجها.

