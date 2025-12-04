الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: تلقينا 27 شكوى وتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
18 حجم الخط
ads

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن غرفة العمليات تلقت اليوم 27 شكوى متنوعة تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وتوزعت الشكاوى وفقًا لنوعها على النحو التالي:

– 11 شكوى بشأن توجيه الناخبين داخل بعض اللجان.

– 4 شكاوى لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول.

– 4 شكاوى تتعلق ببطء عملية التصويت وعدم تقديم المساعدة اللازمة للناخبين.

– 4 شكاوى بسبب تكدس الناخبين في بعض اللجان.

– شكوى واحدة تتعلق برشوة انتخابية.

– 3 شكاوى بعدم إدراج بعض المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح المستشار بنداري أن الشكاوى الواردة جاءت جميعها من الذكور فقط، وجاءت موزعة بحسب الفئات العمرية كالآتي:

– من 18 إلى 30 عامًا: 6 شكاوى

– من 30 إلى 40 عامًا: 10 شكاوى

– من 41 إلى 50 عامًا: 8 شكاوى

– من 51 إلى 60 عامًا: شكوتان

– أكثر من 60 عامًا: شكوى واحدة. 

وعلى مستوى المحافظات، جاءت 14 شكوى من سوهاج، و10 شكاوى من قنا، فيما وردت شكوى واحدة من كلٍّ من الفيوم وأسيوط.

كما تلقت الهيئة شكاوى مقدمة من 6 أحزاب سياسية، مؤكدًا أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى على الفور وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية المستشار احمد بنداري الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، الوطنية للانتخابات: تسليم كشوف الحصر العددي للمرشحين والوكلاء فقط

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير التصويت وإعلان بدء عملية الفرز

الأكثر قراءة

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

عمر خربين يسجل أجمل أهداف كأس العرب 2025 (فيديو)

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads