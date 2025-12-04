انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: تلقينا 27 شكوى وتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن غرفة العمليات تلقت اليوم 27 شكوى متنوعة تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وتوزعت الشكاوى وفقًا لنوعها على النحو التالي:

– 11 شكوى بشأن توجيه الناخبين داخل بعض اللجان.

– 4 شكاوى لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول.

– 4 شكاوى تتعلق ببطء عملية التصويت وعدم تقديم المساعدة اللازمة للناخبين.

– 4 شكاوى بسبب تكدس الناخبين في بعض اللجان.

– شكوى واحدة تتعلق برشوة انتخابية.

– 3 شكاوى بعدم إدراج بعض المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح المستشار بنداري أن الشكاوى الواردة جاءت جميعها من الذكور فقط، وجاءت موزعة بحسب الفئات العمرية كالآتي:

– من 18 إلى 30 عامًا: 6 شكاوى

– من 30 إلى 40 عامًا: 10 شكاوى

– من 41 إلى 50 عامًا: 8 شكاوى

– من 51 إلى 60 عامًا: شكوتان

– أكثر من 60 عامًا: شكوى واحدة.

وعلى مستوى المحافظات، جاءت 14 شكوى من سوهاج، و10 شكاوى من قنا، فيما وردت شكوى واحدة من كلٍّ من الفيوم وأسيوط.

كما تلقت الهيئة شكاوى مقدمة من 6 أحزاب سياسية، مؤكدًا أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى على الفور وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

