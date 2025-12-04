ترامب بعد اتفاق سلام الكونغو ورواندا: أنهيت أحد أطول الصراعات في العالم

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، إن الصراع في شرق الكونغو هو ثامن حرب ينهيها منذ عودته للسلطة.

وأضاف ترامب: أشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وهو رجل عظيم لدوره في الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتابع ترامب: نلتزم اليوم بوقف عقود من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة وئام وتعاون بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.. هذا اتفاق سلام تاريخي سينهي أحد أطول الصراعات في العالم أودى بحياة أكثر من 10 ملايين شخص.

توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو

وشهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء، اليوم الخميس، في العاصمة واشنطن يضم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي، في مشهد يوصف بأنه "تاريخي"، لتوقيع اتفاق سلام برعاية دونالد ترامب، وذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة "إم 23" الذين تتهم رواندا بدعمهم.

ترامب يشهد توقيع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا

ويأتي هذا اللقاء بعد أشهر من وساطة أمريكية بدأت في أبريل الماضي، ومرت بمحطات عدة أبرزها توقيع وزراء خارجية البلدين بالأحرف الأولى على اتفاق سلام في يونيو، ثم التوصل إلى إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي في نوفمبر الماضي.

غير أن هذه الخطوات لم تنعكس عمليا على الأرض، حيث لا تزال القوات الرواندية موجودة إلى جانب متمردي "إم 23″، في حين لم يتم تحييد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تضم عناصر هوتو متورطين في الإبادة الجماعية برواندا عام 1994.

الصراع بين رواندا والكونغو

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيسين. ففي صربيا، اتهم تشيسيكيدي نظيره الرواندي بأنه "طعنه في الظهر" عبر دعم المتمردين

أما كاغامي، فقد رد باتهام تشيسيكيدي بعدم احترام الالتزامات السابقة، معتبرا أن لقاء واشنطن "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنه ليس نهاية المطاف.

بحسب مصادر دبلوماسية، ستبدأ المراسم صباح اليوم الخميس بتوقيت واشنطن بلقاءات قصيرة بين ترامب وكل من الرئيسين على حدة، يعقبها اجتماع ثلاثي في المكتب البيضاوي بحضور وزراء الخارجية.

