مراسم استقبال رسمية لرئيس رواندا بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتجرى بعد قليل مراسم الاستقبال الرسمي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة قصر الاتحادية، حيث يستعرض الرئيسان حرس الشرف، كما يعزف السلامين الوطنيين والتقاط الصور التذكارية.



