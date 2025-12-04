جهود مديرية العمل بالإسماعيلية خلال أسبوع

18 حجم الخط

واصلت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، جهودها لتعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال حيث أعلنت المديرية عن أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت عدة محاور مهمة.

تعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل

ونظمت ندوة علمية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات، حضرها ٢٧ ممثلًا للشركات المحلية، وقدمت الندوة شرحًا مبسطًا لأحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٥ وكيفية تطبيقه عمليًّا لحماية العاملين وتقليل الحوادث، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوقائية.

جانب من جهود مديرية العمل بالإسماعيلية، فيتو

استقبال قيادات اتحاد العمال

كما استقبلت المديرية قيادات اتحاد العمال بالمحافظة لتعزيز التعاون ودعم حقوق العاملين، وخلال اللقاء تم مناقشة ملفات حماية العمال ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، في إطار حرص المديرية على تعزيز دور النقابات في نشر الثقافة العمالية.

كما واصلت المديرية حملاتها التفتيشية، حيث نفذت زيارات ميدانية شملت ٨٨٠ منشأة بأنحاء المحافظة خلال ١٠ أيام لضبط العمالة الأجنبية والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم تحرير ١٢٥ محضرًا للمخالفات المختلفة.

نظمت المديرية بالشركة الدقهلية للمجازر ندوة لشرح حقوق الأم العاملة، بما في ذلك إجازة الوضع والرعاية وساعة الرضاعة اليومية، مع التأكيد على توفير بيئة عمل متوازنة بين الأسرة والعمل.

كما عقدت المديرية لقاءً توعويًّا بشركة الدقهلية للصناعات الغذائية لتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وضمان حمايتهم من أي استغلال أو حرمان من التعليم.

كما تابعت المديرية تمكين ذوي الهمم من خلال استقبال أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، حيث تم تسليم ٢٥ عقد عمل في منشآت القطاع الخاص.

وفي إطار دعم الشباب، أعلنت المديرية عن ٢٠٠ فرصة عمل جديدة بشركة أوراجلوا نيتينج بالمنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب، تشمل وظائف متنوعة للذكور والإناث مع مزايا تشمل الحد الأدنى للأجور والمواصلات والوجبة اليومية وبدل حضانة للسيدات.

وتعكس هذه الإنجازات التزام مديرية العمل بالإسماعيلية بترسيخ ثقافة الانضباط وحماية حقوق العمال، وتعزيز فرص التشغيل للشباب، وتمكين المرأة وذوي الهمم، بما يسهم في بناء سوق عمل مستقر وآمن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

