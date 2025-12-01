"جبران": حريصون على تطبيق قانون العمل وتوفير مناخ مستقر بالمنشآت

18 حجم الخط

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الفعالية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بمقر الشركة، والتي خُصصت لعقد جلسة حوارية موسعة لمناقشة قانون العمل ومستجدات تطبيقه داخل المنشآت.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستهدف توفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

وتحدث خلال الجلسة عدد من المشاركين، حيث استعرض المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل أبرز الجوانب القانونية للقانون وشرحًا لعدد من مواده التنظيمية، بينما أعرب المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس عن ترحيبه بالوزير، مؤكدًا أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي داخل قطاع الطاقة وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم. كما أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين وحرص السلطة التشريعية على متابعة مردود القانون الجديد على أرض الواقع.

وأشاد وزير العمل في ختام الفعالية بجهود إدارة شركة إيجاس في تنظيم هذا الحوار المثمر، مؤكدًا استمرار التعاون بين الوزارة وكافة القطاعات الاقتصادية لنشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم الكامل للعاملين وأصحاب الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.