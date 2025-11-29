القبض على أصحاب 4 مخابز بـ البدرشين والعياط استولوا علي دقيق مدعم

18 حجم الخط

أغلقت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، 4 مخابز بدائرتي مركزي شرطة البدرشين والعياط وضبط أصحابها، بعد أن استولوا على ١٩ جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات تموينية مكثفة بالجيزة تضبط 3 أطنان دقيق وتحرر 95 مخالفة خلال 24 ساعة

في سياق متصل، أسفرت حملة أمنية مشتركة بين قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان من الدقيق الأبيض ودقيق البلدي المدعم، التي تم التلاعب بها تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة على خلاف المقرر، إضافة إلى تحرير 95 مخالفة تموينية بحق عدد من المخابز المخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية ومواجهة ممارسات الاحتكار والبيع بأسعار غير قانونية.

