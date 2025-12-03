لإنتاج خبز ناقص وبيع دقيق مدعم، تحرير 82 مخالفة تموينية بالقليوبية

18 حجم الخط

قامت مديرية التموين بـالقليوبية بشن حملات رقابية برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم خلالها تحرير 82 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفات تشغيل وسجلات وأوزان.

لإنتاج خبز ناقص، تحرير 82 مخالفة تموينية بعدد من مراكز القليوبية

أسفرت الحملة التموينية بـالقليوبية عن ضبط مخزن بمنطقة عرب الصوالحة التابع لمركز شبين القناطر يضم منخلًا غير مرخص، و٣٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧,٥٪ بكمية تقارب ١,٥ طن معاد تدويره داخل شكائر بيضاء، إضافة إلى ٤ أطنان و٣٦٠ كجم نخالة ناعمة، إلى جانب شكائر فارغة تحمل أسماء مطاحن معروفة، وتم تسليم المضبوطات لمطحن كفر حمزة وتحرير محضر جنحة ضد المخالفين.

حملات تموينية بالقليوبية

كما نفذت المديرية القليوبية عدة حملات مفاجئة في دوائر (كفر شكر وقها وشبرا الخيمة والقناطر وبنها وطوخ والخانكة)، أسفرت عن تحرير (٨٢) مخالفة تموينية شملت إنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفات تشغيل وسجلات وأوزان، والتصرف في ٢٤٠ شيكارة دقيق مدعم وتجميع ٧ شكائر دقيق، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط ٥٠٠ كجم سكر بدون فواتير داخل مصنع غير مرخص بشرق شبرا الخيمة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استمرار الحملات التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بالجودة والسعر المناسب، مشددًا على ضرورة التعامل الحازم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الأسواق.

