تعرف على الجولة الغنائية لـ تووليت

المطرب توو ليت، يستعد تووليت لإحياء سلسلة من الحفلات احتفالا بألبومه الأخير كوكتيل والذي طرحه مؤخرا.

في هذا السياق، تبدأ جولة تووليت الغنائية ببرلين حيث يحيي أول حفل له يوم 31 يناير بمتروبول برلين، بينما يحيى 1 فبراير حفل بفلاش دور، و2 فبراير يحيى حفل فى سالوهين.

كما يحيى تووليت فى قاعة الستيل يارد حفلا يوم 6 فبراير، وفى هولندا يحيى يوم 7 فبراير حفلا بتيفولى فريدنبرج، و9 فبراير يحيى حفل بجيت ميلانو.وفى شهر مايو يحيي أول حفل به على مسرح كوين اليزابيث يوم 1 مايو، ويحيى 2 مايو حفلا آخر على مسرح الريالتو و3 مايو يحيى حفلا فى 99 سكوت بأمريكا و4 مايو يحيى حفلا فى فلوريدا داخل تامبا ريتز و10 مايو يحيى حفلا آخر فى قاعة ساوث سايد الموسيقية، بينما يختتم جولته الغنائية داخل هاوس أوف بلوز بكاليفورنيا يوم 11 مايو القادم.



وتصدر المطرب المقنع المعروف إعلاميا باسم تووليت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن هويته بعد تقديم أوراقه لنقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، للحصول على تصريحات سنوية لحفلاته.

وقال الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية،: إن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.

كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية.

معلومات عن المطرب المقنع تو وليت

المطرب المقنع المعروف فنيا باسم توو ليت، أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نجاح كليب “حبيبي ليه” من الألبوم الثاني في مسيرته كوكتيل أغاني والذي طرحه من أسبوعين وتضمن 8 أغانٍ وهي (بقيت وحيد، ماتيجي اعدي عليكي، عزبة الهجانة فين، عنيكي لون السما بليل، لما بتجنن، نفس الكلام اللي بغنيه، ليه بنخبي ومش بنقول، حبيبي ليه).

ونجح توو ليت المعروف بالمطرب المقنع في جذب الجمهور بسرعة كبيرة، خاصة أنه يظهر في أغانيه وكليباته وهو يخفي وجهه الأمر الذي يثير تساؤلات الجمهور عن هويته.

توو ليت أعاد للكاسيت هيبته، حيث إنه اعتمد في ألبومه الأخير على “لون التسعينات”، سواء في المزيكا أو بوستر الألبوم.

كما أن توو ليت يبدو متأثرا بالفنان عمرو دياب في فترة التسعينات، حيث اقتبس فكرة كليبه الجديد “حبيبي ليه” من فيلم أيس كريم في جليم، وظهر في الكليب بنفس الموتوسيكل الذي ظهر به الهضبة في فيلمه الشهير، كما أنه أرتدي أيضا نفس الجاكيت.

توو ليت وعمرو دياب

وكان الفنان الصاعد توو ليت قد تحدث عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".

وكشف توو ليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".

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