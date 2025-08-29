السبت 30 أغسطس 2025
بالشال الفلسطيني، تووليت يتألق بختام مهرجان العلمين ويبدأ حفله بهذه الأغنية (صور)

انطلق، منذ قليل، حفل المطرب توو ليت في ختام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بحضور جماهيري كبير. 

ختام مهرجان العلمين الجديدة

وظهر توو ليت مرتديا قناعا كما اعتاد عليه جمهوره منذ انطلاقته الفنية، وممسكا للشال الفلسطيني، وبدأ حفله بأغنية "حسيني" وسط تفاعل كبير من الحضور. 


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت في وقت سابق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- حيث يقام في الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 29 أغسطس الجاري.


ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

