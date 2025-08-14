حفل غنائي لـ تووليت في ختام مهرجان العلمين 2025

يحيي المغني الشاب تووليت حفلا غنائيا مميزا في ختام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك مساء يوم 29 أغسطس الجاري، رفقة فريق كايروكي والذي يحيي الليلة الختامية للمهرجان أيضا.

حفل تووليت في العلمين

ومن المقرر أن يقدم تووليت مجموعة من الأغاني المميزة التي يحبها جمهوره، وسط أجواء من البهجة والسعادة بالعلمين الجديدة.

مهرجان العلمين الجديدة 2025

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت في وقت سابق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- حيث يقام في الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 29 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

