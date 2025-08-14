الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل غنائي لـ تووليت في ختام مهرجان العلمين 2025

تووليت، فيتو
تووليت، فيتو

يحيي المغني الشاب تووليت حفلا غنائيا مميزا في ختام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك مساء يوم 29 أغسطس الجاري، رفقة فريق كايروكي والذي يحيي الليلة الختامية للمهرجان أيضا. 

حفل تووليت في العلمين

ومن المقرر أن يقدم تووليت مجموعة من الأغاني المميزة التي يحبها جمهوره، وسط أجواء من البهجة والسعادة بالعلمين الجديدة. 

مهرجان العلمين الجديدة 2025 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت في وقت سابق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- حيث يقام في الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 29 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

 

