مدبولي: العلاقات المصرية السعودية راسخة ولن نسمح لأي محاولات للنيل منها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يتردد بشأن وجود توتر في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "نؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين مصر والسعودية المبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات".

وتابع: "هناك توافق مصري سعودي في الرؤى التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، والعلاقات بين الرئيس السيسي والملك سلمان والأمير محمد بن سلمان شديدة التميز ومنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي والشعبي أيضا، تربطنا أخوة في حاجات كتيرة وهذه ثوابت راسخة ولن نسمح لأي محاولات تؤدي إلى توتر في هذه العلاقات، هناك محاولات لاستغلال السوشيال ميديا وتصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات".

وأكد: "لن نسمح بأن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين أن تتأثر بالسلب، ومصر والسعودية جناحا الأمة العربية والإسلامية، ومن مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقة متوترة ولن نسمح بأن يحدث ذلك في الوقت الحالي ولا في المستقبل".

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