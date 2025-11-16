الأحد 16 نوفمبر 2025
اقتصاد

المشاط: العلاقات المصرية السعودية تنعكس في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط ورئيس مستشفيات السعودي الألماني
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي نظمته وزارة الصحة والسكان في مصر.

عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية 

وفي مستهل اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين تمثل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك.

مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة

وأوضحت أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس بشكل واضح في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وفي حرص الجانبين على توسيع الشراكات التنموية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة من استقرار وأمان يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتنفيذ التوسعات المستقبلية.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدمًا في جهود التنموية في مصر الشقيقة.

المشاط: العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكات الاستراتيجية الداعمة للتنمية

المشاط: افتتاح مكتب تمثيل ستاندرد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

وأكد ممثلو مجموعة السعودي الألماني أن ما حققته مصر من طفرة تنموية شاملة منذ عام 2014 يعكس رؤية استراتيجية واضحة وإرادة حقيقية لدفع مسار التنمية المستدامة.

