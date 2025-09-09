الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية المصري والسعودي لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري والسعودي 

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، إن الاتصال الهاتفي بحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأضافت الخارجية السعودية في بيانها: أنه خلال الاتصال تم التأكيد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وزارة الخارجية السعودية وزير الخارجية المصري قطر

